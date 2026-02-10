Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января 2026 года снизилась до 14,57% годовых, сообщается в материалах Банка России. Показатель упал на 0,31 п. п. по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В конце января снизилась доходность коротких вкладов (на 0,3 п. п.) и вкладов на срок от трех до шести месяцев (на 0,28 п.п.). Средние максимальные процентные ставки по вкладам составили:

на срок до трех месяцев — 13,9% годовых (снижение произошло на 0,3 п.п. ко второй декаде января);

на срок от трех до шести месяцев — 14,3% годовых (–0,28 п.п.);

на срок от шести месяцев до одного года — 13,81% годовых (–0,03 п.п.);

на срок свыше одного года — 12,01% годовых (–0,04 п.п.).

Средняя максимальная ставка стала ниже 15% во второй декаде января — это произошло впервые с мая 2024 года. Список банков, по которым Центробанк проводит мониторинг, включает Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.