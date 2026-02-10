В России сбили 20 беспилотников за 6 часов

Минобороны России сообщило об отражении атак украинских беспилотников на российские регионы. В период с 17:00 до 23:00 мск подразделения ПВО сбили 20 дронов, передает «РИА Новости».

Основной удар пришелся на Брянскую область, где было сбито 12 БПЛА. Еще пять аппаратов уничтожили над Курской областью, а три — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что при налете никто не пострадал. Глава Курской области Александр Хинштейн в своих соцсетях не сообщал о последствиях атаки на регион.