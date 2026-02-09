В Астрахани температура упала за день на 10 градусов и больше

В Астраханскую область пришло резкое похолодание, также будет ветер. Спасатели предупредили о возможных последствиях непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели напомнили, что при сильном ветре нельзя стоять под ЛЭП, деревьями и возле шатких конструкций. «Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов»,— призвали в МЧС.

Синоптики астраханского ЦГМС обещают 10 февраля в регионе переменную облачность, днем небольшой снег. Ветер северо-западный — скорость 9–14 м/с, ночью и утром порывы до 14 м/с. Ночью и утром -18...-13°С (вчера было -6...-1), на юге — от -14 до -9, днем -11...-6°С, на юге до -8°С.

В Астрахани ночью и утром -12...-10°С (вчера было -3...-1), днем — от -7 до -5°С (вчера было до +3°С). Синоптики прогнозируют облачное небо утром, днем — переменную облачность. Ветер северо-западный, 9–14 м/с.

Дарья Васенина