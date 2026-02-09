Работающих у частных лиц мигрантов могут обязать оплачивать НДФЛ авансом

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения в Налоговый кодекс РФ, которые вводят обязательные авансовые платежи по НДФЛ для трудовых мигрантов, работающих у частных лиц и чья трудовая деятельность не связана с предпринимательством. Цель законопроекта — усилить контроль за доходами мигрантов и обеспечить сбор НДФЛ, объяснил ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Вместе с тем комиссия одобрила привязку суммы налога к количеству детей мигранта. Если у иностранного работника на иждивении находятся несовершеннолетние дети, размер авансового платежа будет увеличиваться на 50% за каждого ребенка.

Для мигрантов, работающих в компаниях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка составит 1 200 руб. в месяц. В то же время для тех, кто нанят физическими лицами для личных нужд, платеж будет выше — 1 700 руб. По словам господина Груздева, повышенная ставка для «частного сектора» связана со сложностями налогового администрирования в этой сфере.

Сейчас авансовый платеж по НДФЛ предусмотрен для мигрантов, работающих по патенту. Сначала работник самостоятельно вносит авансовые платежи за период действия своего патента, сумма которых корректируется в зависимости от регионального коэффициента. Затем работодатель, выступая в роли налогового агента, производит финальный расчет НДФЛ, вычитая из итоговой суммы уже уплаченные сотрудником авансы.