Туман будет в Саратове утром 10 февраля

В Саратовской области сохраняется морозная погода. В МЧС рассказали о вероятных ЧП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели предупредили об авариях на объектах ЖКХ. Сохраняется опасность на дорогах. Высока вероятность ДТП из-за изношенности покрытия и тумана.

По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью в Саратовской области -19...-14°С (местами до -24°С), днем 10 февраля — от -14 до -9°С, а в ночь на 11 февраля — от -24 до -19°С. Ветер северо-западный, западный — скорость 5–10 м/с, порывы до 14-ти. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман с видимостью 500–1000 м, изморозь.

В Саратове ночью -17...-15°С, днем 10 февраля -11...-9°С. Переменная облачность, утром местами туман, изморозь. Ветер западный, 5–10 м/с, порывы до 14-ти.

Дарья Васенина