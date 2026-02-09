В ХМАО подросток пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 14-летнего подростка, который пришел в школу с топором, ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщили ТАСС в СКР по региону.

По данным следствия, подросток пронес нож, топор и пистолет в рюкзаке. Их обнаружил учитель и вызвал полицию. В СКР уточнили, что молодой человек хотел «совершить преступление в отношении нескольких учащихся», с которыми у него до этого были конфликты.

Источник URA.RU рассказал, что инцидент произошел в городе Советский. Подросток пронес в школу оружие около 17:00-18:00 по местному времени. «Он стоял у расписания и смотрел, в каких классах учатся его обидчики»,— сказал собеседник издания. Накануне мальчик просил своих друзей не приходить в школу в этот день, поскольку он «собирается совершить ужасные вещи», следует из скриншотов переписки.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о подготовке к совершению убийства двух и более лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Следствие также проводит проверку по признакам преступлений по статьям о халатности (ст. 293 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).