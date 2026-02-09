Лавров убежден в отказе США от поддержки европейских войск на Украине

США не станут поддерживать размещение войск «европейских интервентов» на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте, по словам господина Лаврова, гордятся тем, что на Украине будут развернуты «"экспедиционные войска" интервентов», и рассчитывают на «автоматическую гарантию» поддержки со стороны Штатов.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным»,— рассказал российский министр в интервью телеканалу НТВ.

В декабрьском заявлении лидеров ведущих стран Евросоюза указано, что гарантии безопасности для Украины предусматривают размещение на территории страны многонациональных сил ЕС. МИД России, в свою очередь, называл европейские контингенты законными целями для вооруженных сил РФ.