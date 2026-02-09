Глава МИД Турции допустил присоединение страны к ядерной гонке

Турция будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если такое оружие появится у других стран региона, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. На вопрос журналиста о том, хотела бы Турция обладать ядерным оружием, министр не дал прямого ответа.

«Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке»,— сказал господин Фидан в эфире CNN Turk.

При этом Хакан Фидан подчеркнул, что обладание ядерным оружием «несет угрозы и риски», и «это было бы нежелательно». По словам главы МИД Турции, у Ирана нет ядерного оружия. «Нет и желания произвести атомную бомбу»,— добавил он.