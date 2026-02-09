Bloomberg: ЕС пытается закрепить членство Украины в союзе в мирном соглашении

Евросоюз разрабатывает варианты закрепления членства Украины в ЕС в будущем мирном соглашении с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Один из сценариев предполагает предоставление Киеву с самого начала тех прав и защиты, которые получает член ЕС, а также немедленный доступ к некоторым ключевым привилегиям. При этом Украину могут обязать выполнить определенные шаги для продолжения формальной процедуры вступления.

Другие варианты включают продолжение текущего процесса присоединения или введение переходного периода с поэтапным получением членства. Такие механизмы рассматриваются как инструмент поддержки безопасности Украины наряду с военными гарантиями.

По оценкам Bloomberg, переговоры о вступлении в Евросоюз могут длиться годами. Для принятия нового участника в объединение требуется единогласное согласие всех его членов. В Еврокомиссии обещали завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2028 года. С 2022-го стране присвоен статус кандидата.