Стивидоры просыпали доходы

По итогам 2025 года ставки перевалки угля упали более чем на 40%, до $10 за тонну, и текущий год пока не принес оживления рынку, несмотря на выросший экспорт. Стивидоры стремятся за счет вынужденного снижения цен сохранить объемы грузов в портах.

Средневзвешенная ставка перевалки угля в российских портах в течение 2025 года снизилась с $17,7 до $10 за тонну, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). В декабре увеличение экспортных цен на уголь немного поддержало стоимость перевалки, отмечают аналитики. Но, по их словам, даже рост экспорта в конце года не смог исправить ситуацию. По итогам 2025 года перевалка угля в российских портах выросла на 8% год к году, до 201 млн тонн.

Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что в январе ставки на перевалку угля сохраняют значения декабря с легкой негативной коррекцией в пределах 1–2% месяц к месяцу. На Дальнем Востоке ЦЦИ оценивает ставки в среднем на уровне $9,7 за тонну, на Балтике — $8,5 за тонну, на юге — $13,2 за тонну. По словам господина Соколова, отсутствие в краткосрочной перспективе видимых причин для роста доходности экспорта и сохранение профицита портовых мощностей оказывают давление на тарифы и сдерживают рост.

По данным NEFT Research, ставки на перевалку угля в дальневосточных портах находятся на уровне $9–11 за тонну, в Тамани — $12–15 за тонну, в Усть-Луге — $8 за тонну. Год к году тарифы снизились на 40–50%, 20–30% и 41% соответственно, отметил тренд партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов.

По словам господина Котова, стивидоры стремятся удержать клиентов и поддержать объемы отгрузок. Результаты начала 2026 года разнонаправленны. Угольный терминал «Остерра» (бывший «Дальтрансуголь»), к примеру, в январе нарастил перевалку на 25%, до 1,186 млн тонн. «Малый порт» в Находке перевалил 310,6 тыс. тонн, что на 6,4% ниже уровня прошлого года, перечисляет господин Котов.

В обзоре ЦЦИ отмечается, что часть судоходных компаний покидает Азово-Черноморский бассейн (АЧБ), что может быть связано со снижением оборачиваемости судов из-за роста времени прохода под Крымским мостом. По данным систем отслеживания танкеров, из 37 балкеров, перевозивших уголь из АЧБ осенью 2025 года, почти две трети к началу 2026 года перешли в другие российские или иностранные порты. Это, отмечают в ЦЦИ, может привести к снижению объемов перевалки в АЧБ и вызвать коррекцию тарифов.

Ставки предоставления вагонов под перевозку угля под конец 2025 года также продемонстрировали точечный рост. Но, как говорит собеседник “Ъ” на рынке, тарифы выросли от состояния «очень убыточные» до просто «убыточные». Значительную часть подвижного состава загнали в отстой, поясняет он, что и привело к незначительному повышению ставок. Положительную динамику, которая могла проявиться в декабре, можно скорее трактовать как первые сигналы стабилизации на фоне затяжного снижения, чем как однозначный разворот тренда, говорит еще один источник “Ъ” среди операторов. По его словам, фундаментальные ограничения сохраняются. К ним собеседник “Ъ” относит неблагоприятную ценовую конъюнктуру, при которой экспортные поставки остаются низкодоходными, а также высокую долю логистики и тарифов в стоимости угля. «По отраслевым оценкам, транспортная составляющая в экспортной цене достигает 60–70%»,— говорит источник “Ъ”.

Восстановление ставок предоставления возможно, резюмирует один из собеседников “Ъ” на рынке оперирования, но его темпы и устойчивость будут зависеть от комплекса факторов: уровня цен и спроса на мировом рынке, восстановления промышленной активности в металлургическом сегменте России, а также тарифов, которые уже были проиндексированы в декабре и, согласно планам, изменятся вновь в марте. Определяющим фактором станет балансировка парка полувагонов на сети ОАО РЖД через отставку избыточного парка от перевозочного процесса, добавляет источник “Ъ”.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина