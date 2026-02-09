В СПЧ предложили создать в России исследовательский центр паллиативной помощи

Совет по правам человека предложил создать в России национальный медицинский исследовательский центр паллиативной помощи. С инициативой выступила член СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева.

«Хотелось бы, чтобы этот центр был, потому что и вопрос телемедицинской консультации, и вопрос единого регулирования системы паллиативной помощи по всей стране стоит достаточно остро»,— сказала госпожа Демичева на заседании рабочей группы СПЧ.

Ольга Демичева призвала пересмотреть определение паллиативной помощи в законодательстве. «Термин "неизлечимые больные", который до сегодняшнего дня фигурирует в 323 федеральном законе, надо пересматривать с позиций формулировки Всемирной организации здравоохранения, с позиций гуманизма и здравого смысла»,— сказала член СПЧ.

По мнению Ольги Демичевой, паллиативная помощь не должна ограничиваться каким-то особым статусом: «Каждый нуждающийся пациент должен получить помощь. Объект паллиативной помощи не болезнь, а человек».

Кроме того, госпожа Демичева предложила создать самостоятельную специальность «паллиативная медицинская помощь». Сейчас, чтобы стать специалистом в этой области, врач должен отучиться 144 часа по программе повышения квалификации.