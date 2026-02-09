Минус один

Администрация Перми намерена оптимизировать бюджет города. Проект изменения в главный финансовый документ Перми внесен на рассмотрение депутатов гордумы. В новой редакции прогнозируемая доходная часть бюджета на 2026 год сокращается почти на 1 млрд руб. Кроме того, мэрия намерена сократить и расходы. Корректировки могут сдвинуть исполнение запланированных инвестпрограмм. Рассмотрение вопроса о внесении поправок планируется на ближайшем заседании гордумы в феврале. Эксперты считают, что в текущей экономической ситуации важно оперативно реагировать на внешние обстоятельства.



Мэрия Перми внесла на рассмотрение депутатов гордумы проект об изменении параметров бюджета на 2026–2028 годы. Проект документа опубликован на сайте представительного органа. В частности, предлагается существенно изменить параметры бюджета: так, прогнозируемый объем доходов в 2026 году уменьшится на 970,5 млн руб. и составит 65,7 млрд руб. вместо запланированных 66,7 млрд руб. Расходы планируются в размере 69 млрд руб. вместо изначальных 69,8 млрд руб. Дефицит — 3,2 млрд руб. (ранее — 3,1 млрд руб.).

На 2027–2028 годы планируемые изменения не такие существенные. В следующем году, напротив, прогнозируется увеличение объема доходов на 17,7 млн руб., всего до 68,3 млрд руб., на аналогичную сумму вырастут и расходы. Дефицит при этом останется прежним — 3,2 млрд руб. В 2028 году объем доходов предлагается уменьшить на 419 млн руб. от ранее запланированных до 66,1 млрд руб. Объем расходов при этом увеличится на 2 млрд руб. и составит 67 млрд руб. при дефиците бюджета 903 млн руб.

Напомним, бюджет Перми на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов был принят 16 декабря 2025 года депутатами Пермской городской думы во втором чтении. Ко второму чтению документ готовила специально созданная рабочая группа из числа депутатов, представителей контрольно-счетной палаты Перми и администрации. Между первым и вторым чтением к документу поступила 131 поправка. Все они были одобрены единым списком.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» собеседник, знакомый с ситуацией, на изменения параметров бюджета повлиял прогноз поступления НДФЛ. Один из крупных налогоплательщиков перерегистрировался в другой территории, и это привело к снижению прогнозируемых доходов. «Ситуация неприятная, но не критичная. Возможно, запланированные ранее инвестиционные программы сдвинутся вправо, но все социальные обязательства будут выполнены»,— отметил собеседник «Ъ-Прикамье». По его словам, изменения коснутся бюджетов всех уровней. Один из депутатов пояс­нил, что ситуация хотя и не рядовая, но оправдана текущей экономической ситуацией. «Если происходят изменения, то их необходимо оперативно отражать в бюджете»,— подчеркнул он.

Большинство опрошенных «Ъ-Прикамье» депутатов Пермской городской думы осторожно отреагировали на поступивший проект и от комментариев воздержались. Как пояснили собеседники, документ только поступил на рассмотрение и нужно с ним внимательно ознакомиться. Сначала он будет рассмотрен на заседании профильного комитета гордумы по бюджету, а затем вынесен на пленарное заседание, которое состоится в конце февраля.

«Бюджет города — это живой документ, который важно адаптировать к текущим реалиям»,— считает депутат Даниил Морозов. Он отметил, что довольно сложно прогнозировать бюджет на три года вперед, поэтому корректировка документа — обычная практика. «1 млрд руб. кажется большой цифрой, но на самом деле это всего 1,5% от общего бюджета Перми. Эти изменения не поменяют его социальной ориентированности. Хотя из-за выпадающих доходов придется сдвинуть вправо какие-то проекты, прежде всего касающиеся управления капстроительства и департамента благоустройства »,— уточнил гос­подин Морозов.

Эксперты считают изменение параметров бюджета «рабочей ситуацией». «Это совершенно нормально в текущей экономической ситуации»,— подчеркнула декан экономического факультета ПГНИУ, доктор экономических наук Татьяна Миролюбова. Она отметила, что в период охлаждения экономики ожидаемо снижаются доходы как на прибыль организаций, налоги от которых идут в краевой бюджет, так и НДФЛ — основной источник доходов города.

Экономист Антон Любич также пояснил, что причина сокращения доходов очевидна, потому что НДФЛ — основной источник наполнения местного бюджета и любые существенные поправки в части поступления доходов могут быть вызваны только изменением (в данном случае — сокращением) поступления платежей по этому налогу. «Лучше бюджет привести в соответствие с действительностью сразу (как это делается), чем жить несколько лишних месяцев в иллюзиях, что доходы будут выше, чем они реально будут»,— отметил он. Экс­перт предположил, что сокращение доходов отразится прежде всего на культурных мероприятиях, а также на реконструкции нежилого муниципального фонда.

Ирина Суханова