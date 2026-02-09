МЧС не подтвердило сообщения о пожаре в небоскребе «Триумф-Палас» в Москве

Спасатели не обнаружили возгорания в небоскребе «Триумф-Палас» в Хорошевском районе Москвы. О том, что в здании произошел пожар, рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва» жильцы дома. Позже очевидцы уточнили, что в здании прорвало трубу.

Бригада приехала к дому на Чапаевском переулке после срабатывания автоматической пожарной сигнализации, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении МЧС.

Собеседник «Осторожно, Москва» уточнил, что трубу прорвало на шестом этаже. В управляющей компании «Триумф-Палас» сообщили Telegram-каналу, что из-за аварии водой залило четыре лифта. В ближайшее время специалисты начнут откачивать воду из шахт и просушивать оборудование.