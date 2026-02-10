Россияне перешли на тяжелые металлы

Чаще всего россияне в 2025 году сдавали анализы на гормоны щитовидной железы, витамины, маркеры функции печени и показатели обмена железа. Также вырос интерес к «нишевым» и узкоспециализированным исследованиям, например для выявления инфекций ЖКТ и тяжелых металлов. Такой вывод можно сделать из данных, которые предоставили “Ъ” несколько крупных медицинских компаний. Граждане в целом стали внимательнее относиться к своему организму, объясняют эксперты. Есть и «особые» группы пациентов, которые сдают анализы слишком часто, желая доводить свои показатели «до идеала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам 2025 года лабораторная диагностика в России в коммерческом секторе показала значительный рост и новые поведенческие тренды среди пациентов. Такой вывод можно сделать на основании данных нескольких медицинских компаний.

Так, по данным сервиса «СберЗдоровье», за год общее количество проведенных анализов увеличилось втрое по сравнению с 2024 годом, причем чаще всего за этой услугой обращались женщины.

Активнее всего анализы сдавали люди 35–45 лет. Наряду с базовыми исследованиями (общий анализ крови и мочи) высокий спрос сохранялся на комплексные профили (когда пациенты сдают несколько анализов сразу по нескольким направлениям). Самыми востребованными, по данным «СберЗдоровья», стали анализы на гормоны щитовидной железы, витамины (D и B12), а также маркеры функции печени и показатели обмена железа.

Европейский медицинский центр (ЕМС) зафиксировал высокий интерес пациентов к так называемым расширенным панелям (то есть к комплексной диагностике), ориентированным на раннее выявление метаболических, гормональных и субклинических нарушений (то есть начальных стадий болезней без конкретных проявлений). Среди самых востребованных анализов — замер показателей обмена железа, исследование уровня витаминов D, B12 и фолиевой кислоты.

Значительный рост показали исследования, ранее относившиеся к нишевым.

По данным ЕМС, спрос на комплекс из 16 гормонов и исследование микробиоты кишечника за год вырос в 2,5 и 3 раза соответственно, на диагностику инфекций ЖКТ — в 6 раз, на комплексный анализ на тяжелые металлы и микроэлементы — вдвое. В годовой топ-10 по количеству исследований, по данным клинико-диагностической лаборатории сети «Будь здоров», также вошли глюкоза, креатинин и гинекологические мазки.

Пациенты демонстрируют разные модели поведения, отмечают в «СберЗдоровье»: одни сдают анализы для оперативной диагностики в день обращения к врачу, другие начинают с самостоятельного обследования при появлении симптомов, третьи ориентированы на регулярные чекапы и ищут выгодные предложения для диагностики. Компания отмечает также рост популярности AI-помощников для расшифровки результатов: каждый месяц в среднем спрос на эту функцию увеличивался почти на 39%.

Люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и стремятся регулярно отслеживать его показатели, считает управляющий директор «СберЗдоровья» Иван Виноградов. Руководитель Клиники внутренних болезней EMC Светлана Каневская отмечает «структурный сдвиг» в потребительском поведении в сторону превентивного подхода: «медицинское обследование все чаще рассматривается как инструмент профилактики и управления рисками, а не как реакция на уже сформировавшееся заболевание».

Существует еще одна особая категория пациентов — так называемые биохакеры, которые хотят довести свои показатели «до идеала» и сдают анализы слишком часто (иногда чуть ли не каждый месяц), отмечает основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Такая зацикленность, по мнению эксперта, вынуждает говорить в ряде случаев «об определенной психологической девиации». Еще одной причиной частой сдачи анализов является их неверная интерпретация, обращает внимание эксперт. «Необоснованную панику, например, может вызвать немного повышенный холестерин,— поясняет госпожа Шуппо.— Пациенты сразу начинают паниковать и предполагают любую катастрофу — риски инфаркта, бляшки и так далее. Хотя иногда повышенный холестерин — это норма. А вот что действительно должно настораживать, так это сниженный холестерин. Об этом пациенты, как правило, не догадываются». Для контроля здоровья, считает эксперт, достаточно базового набора анализов, включающего в первую очередь общий анализ крови и анализы на гормоны щитовидной железы.

Наталья Костарнова