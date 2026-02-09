Вопросительные предложения

В преддверии запланированного на конец февраля отчета премьера Михаила Мишустина в Госдуме все фракции направили в правительство свои письменные вопросы. «Единая Россия» их содержание раскрывать не стала, зато оппозиционеры сообщили “Ъ”, что охватили широкий круг волнующих их проблем. Так, КПРФ подняла тему усиления госрегулирования экономики, ЛДПР беспокоит рост тарифов ЖКХ и развитие регионов, а «Справедливую Россию» (СР) — реабилитация участников СВО и зарплаты педагогов и медиков. «Новые люди» традиционно поинтересовались мерами поддержки предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Каждый год перед отчетом правительства в Думе премьер встречается со всеми фракциями. В этом году он уже пообщался с «Единой Россией» (26 января), КПРФ и СР (3 февраля), а на 12 февраля запланированы разговоры с ЛДПР и «Новыми людьми». Кроме того, фракции передают в правительство вопросы в письменной форме.

Если какие-то темы глава правительства не успеет обсудить с депутатами на пленарном заседании, на них придут письменные ответы в течение следующих нескольких недель. Как сообщила пресс-служба Думы, всего Михаилу Мишустину было направлено 189 письменных вопросов от всех думских фракций.

В «Единой России» не стали разглашать “Ъ” вопросы, объяснив это тем, что они «только для правительства». На встрече с премьером единороссы, в частности, обсуждали меры поддержки участников СВО, миграционную политику, правовые условия использования искусственного интеллекта.

Коммунисты, как рассказал “Ъ” депутат Дмитрий Новиков (КПРФ), охватили своим вниманием практически все темы, которые «интересуют граждан» либо связаны с госстроительством и бюджетным процессом, «вплоть до вопросов, связанных с экспериментом по оценкам за поведение, который проводится в школах».

Значительная часть вопросов КПРФ касается Центробанка — как ключевой ставки, так и статуса ЦБ (коммунисты давно настаивают на том, чтобы он вместе с правительством нес ответственность за экономическое развитие страны).

— как ключевой ставки, так и статуса ЦБ (коммунисты давно настаивают на том, чтобы он вместе с правительством нес ответственность за экономическое развитие страны). Кроме того, фракция подняла вопросы государственного планирования и усиления госрегулирования в экономике, добавил депутат.

В письменных вопросах СР, как сообщили “Ъ” в ее пресс-службе, отражены темы, которые депутаты поднимали на встрече с премьером: реализация нацпроектов, подготовка инженерных кадров, реабилитация участников СВО, проблемы в сферах грузоперевозок и экологии, зарплаты педагогов и медработников, увеличение прожиточного минимума и МРОТ. В правительство также был направлен вопрос-предложение о продлении срока постановки на государственный регистрационный учет транспортных средств жителей новых регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал “Ъ”, что вопросы его фракции «сосредоточены на темах, которые сегодня особенно остро волнуют людей». Прежде всего, по его словам, это тарифная политика в сфере ЖКХ и состояние соответствующей инфраструктуры: «Мы хотим понять, как правительство видит проведение тарифной реформы в условиях, когда в стране до сих пор нет полноценных систем учета коммунальных сетей, их состояния и потребления коммунальных ресурсов. При этом ресурсоснабжающие организации берут плату по нормативу, и, таким образом, не вкладывая в модернизацию, они компенсируют потери сетей за счет населения».

Отдельный блок вопросов касается пространственного развития страны и продвигаемой либерал-демократами концепции «горизонтальной России».

Кроме того, ЛДПР затронула темы защиты военных журналистов, профилактики йододефицита, снижения нагрузки на школьников, справедливой оплаты труда бюджетников и развития доступного активного туризма, перечислил господин Слуцкий.

Наконец, «Новые люди» традиционно направили правительству вопросы о мерах поддержки предпринимателей и внедрении искусственного интеллекта, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. Не оставили партийцы без внимания и «социалку», спросив правительство о его планах по продлению выплат по уходу за ребенком, развитию семейной ипотеки, борьбе с нехваткой врачей и учителей. Кроме того, «Новые люди» подняли вопросы миграции и предложили увеличить штрафы для нарушающих закон мигрантов.

Ксения Веретенникова