Discord введет проверку возраста для доступа к серверам с пометкой 18+

С марта 2026 года Discord начнет внедрять новые меры защиты для подростков, которые будут активированы по умолчанию для всех пользователей, следует из пресс-релиза платформы. Все аккаунты автоматически переведут в режим с настройками «для подростков», что ограничит доступ к материалам и сообществам, предназначенным для лиц старше 18 лет.

Пользователи Discord смогут пройти проверку по лицу или с помощью удостоверения личности. Чтобы не подтверждать возраст каждый раз, платформа внедрит новую систему, которая будет в фоновом режиме определять, принадлежит ли аккаунт взрослому человеку. Кроме того, запросы в друзья и личные сообщения от незнакомцев будут поступать в отдельную папку «Входящие».

Discord также создает консультативный подростковый совет. В него войдут 10-12 школьников, готовых помочь платформе понять, в каких мерах защиты нуждается современная молодежь.

Соцсеть Discord создана в 2015 году и изначально задумывалась как платформа для геймеров. Позволяет пользователям общаться с помощью видео- и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями.