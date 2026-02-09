Петербургский суд конфисковал в доход РФ 384 китайские Barbie

ООО «Рималь» привлекли к административной ответственности за нарушение авторских прав компании Mattel, правообладателя бренда Barbie. В доход РФ у компании конфисковали 384 куклы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Продукция из Китая стоимостью 2384 юаня (почти 26,5 тыс. рублей по курсу на 6 августа 2025 года) прибыла на Северо-Западный таможенный пост. В ходе контроля специалисты обнаружили, что дизайн кукол схож с Barbie. Это подтвердило и заключение эксперта.

Представитель Mattel указал, что продукция является контрафактной. Экспертиза заключила несоответствие игрушек требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции американской компании.

ООО «Рималь» признало вину, фирму оштрафовали на 30 тыс. рублей. Куклы весом брутто 71,06 кг конфискованы.

