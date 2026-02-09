Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Маркировка сократила фальсификат в кормах для животных почти в три раза

Доля фальсификата в кормах для животных сократилась с 33% до 12% благодаря системе цифровой маркировки. Об этом сообщила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева на международной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия».

По словам госпожи Приезжевой, нелегальный оборот всех промаркированных категорий товаров в России сократился в три раза. «В отдельных категориях результаты еще выше. Например, в воде сокращение нелегального оборота произошло на 60%, в парфюмерии и духах — на 80%, в табаке — на 56%... В кормах для животных фальсификат снизился почти в три раза»,— сказала замминистра.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года для противодействия нелегальному обороту товаров. Сейчас маркировка охватывает более 30 товарных категорий. По предварительным оценкам, за 2025 год экономический эффект для государства превысил 1,6 трлн руб.

