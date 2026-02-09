Заслушанный мэр РФ

9 февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, который и сам от скромности не умрет, удивлялся, как сторонится высокопарных слов Сергей Собянин. Хорошо, что все-таки не удержался.

Владимир Путин и Сергей Собянин не спешили радоваться: времени у них было достаточно

Владимир Путин и Сергей Собянин не спешили радоваться: времени у них было достаточно

— Как дела, Сергей Семенович? — не каждого посетителя в своем кабинете Владимир Путин встречает такой фразой.

— У нас обычно риторика, что год был непростой,— рассказал Сергей Собянин.— Этот год тоже был непростой. Тем не менее мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития, не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли. Если посмотреть на валовой региональный продукт в этом году, надеюсь, что подрастем больше, чем на 2%. И в целом, если посмотреть динамику за прошедшие годы, с 2019 года: 2019 год был, вы знаете, достаточно хороший, высокая база была, но тем не менее даже от 2019 года мы нарастили региональный продукт на 28% — неплохой показатель. И планируем сохранить динамику.

Интересно, что Сергей Собянин, когда говорил это, был словно недоволен собой, да и динамикой тоже. Он как будто хотел большего.

— Динамика отличная просто, из года в год повышается! — приободрил его Владимир Путин.

— Да, были, конечно, какие-то сложные годы, как 2020 год, но это ковидный год. А так в основном положительная динамика,— согласился мэр Москвы.

И он спросил себя, а точнее, с себя.

— На чем она основана? — и сам себе Сергей Собянин сумел убедительно ответить: — Она основана на развитии инфраструктуры! Инвестиции в основной капитал — уже достаточно неплохие результаты за шесть лет: на 63% нарастили объемы, хотя уже база была очень высокая! Мы до этого уже нарастили достаточно серьезно, и еще на 63% за эти годы инвестиций...

Да, такое не грех было и повторить.

— У вас инвестиции выросли на 63%?! — словно бы даже не поверил Владимир Путин.

— Да, за шесть лет,— аккуратно подтвердил Сергей Собянин.— Большой объем...

— И к 2024 году плюс 4%? — похоже, это еще больше удивило президента.

— Да,— признался Сергей Собянин.— Динамика не такая, как в предыдущие годы, но даже 4% на такой серьезной базе…

4% смущали его самого, конечно, особенно на фоне 63%, но президент перебил его:

— В 2022-м было 4,4, и сейчас — четыре! Нормально! В 2024-м — 4,5...

— За счет нескольких программ, по сути дела, воссоздается промышленность города и не только достигается предыдущий уровень!.. Мы двигаемся вперед! — заверил мэр.— Но самое важное не просто промышленность — потому что мы не хотим развивать промышленность низкомаржинальную, с низкой производительностью труда, а высокотехнологичную!

— Вижу, да! — горячо согласился президент.

Его-то не нужно было в этом убеждать.

— И ставим себе задачу — до 50% объема промышленности, чтобы была промышленность высоких технологий! — поделился мэр с президентом.

— Сейчас 38% уже, прилично! — настаивал Владимир Путин.— Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает!

— Да, радиоэлектроника — первое место,— успевал вставить мэр,— фармацевтика — мы сейчас находимся на втором, но ставим себе задачу в ближайшие четыре-пять лет выйти на первое место в стране по фармацевтике...

— Авиакосмическая отрасль развивается! — обрадованно сообщил Владимир Путин.

— Авиакосмическая отрасль! — невозмутимо подтвердил Сергей Собянин.— Ввели завод для МиГа, крупный завод для производства комплектующих деталей крыла для самолета! Поэтому высокотехнологичная промышленность есть! И уверен, что она в дальнейшем будет динамично развиваться!.. И в 2026 году мы также предполагаем целый ряд предприятий инновационных ввести. Примеры тоже здесь есть: Центр производства фотошаблонов в Зеленограде... Вы уже знаете, наверное, об этом проекте... Ряд фармацевтических производств и целый ряд других технологий, в том числе спутниковые технологии.

— Знаю, знаю — очень хорошая лаборатория там! — Владимир Путин был рад и за Сергея Собянина, и за лабораторию, и за город.

За все эти последние трудоемкие годы город и его мэр не подвели российского президента, служили хорошим, а то и идеальным примером — и теперь Владимир Путин как будто стремился отплатить ему такой же демонстративной поддержкой. Да и кого ему еще было так благодарить?..

— Мы с вами были в одном из флагманских центров по среднему профессиональному образованию, колледжам,— напомнил Сергей Собянин.— Мы создали четыре таких центра и наметили строительство еще семи колледжей по разным районам города Москвы! Решили делать эти колледжи уже не утилитарные, а делать колледжи, которые были бы, во-первых, украшением города... Здания... А во-вторых, по своему качеству технологий не уступали вузовским площадкам!.. Примеры таких колледжей сейчас уже в концепции есть, находятся в проектировании, строительстве. Это колледж в Коммунарке, рядом больница коммунарская. И рядом будет построен еще и федеральный вуз — Станкин, университет! Станкин, колледж — это все создаст мощный кластер…

— Образовательный...— как будто даже мечтательно повторил президент.— Здорово!..

— Для того чтобы ускорить строительство, вы ставили задачу увеличить производительность труда и строительной отрасли,— напомнил мэр.— В этом году ввели мощный завод крупноблочного строительства...

— Быстровозводимое...— словно переводя на свой язык, кивнул президент.

— Быстровозводимое, да,— согласился Сергей Собянин.— Но это первый в мире завод с такими блоками: 90 кв. м один блок, по сути дела, это целиком квартира ставится!

— За пять месяцев, смотрю, дом построили...

— За шесть с половиной...— застенчиво, однако настойчиво поправил президента мэр.— Сам монтаж занял 100 дней всего! И количество рабочих, которые необходимы, в разы меньше, а на площадке еще меньше! В основном люди работают на заводе, в заводских условиях... Уникальное производство, над ним работали несколько лет! Сроки строительства совершенно другие, и остальные компании будут подтягиваться тоже под эти сроки и технологии...

Здесь и сейчас друг с другом разговаривали победители. И они без смущения говорили между собой об этих победах — а о чем еще говорить победителям?

— Должен вам доложить, что в этом году мы закончили полное обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах. Когда мы с вами открывали первый диаметр, у нас первые годы было где-то около 50% подвижного состава нового, мы реализовали, сейчас полностью закрыли. И по динамике замены подвижного состава это, можно сказать, мировой рекорд тоже!.. Сегодня полностью завершено! — выдохнул Сергей Собянин.

— Самые высокие темпы обновления в мире! — не удержался и Владимир Путин.

— Вы знаете, можно, конечно, и не такими темпами...— деликатно признался Сергей Собянин.— Но просто подвижной состав, который там был, морально устарел... Он физически, может, и передвигался бы дальше, но морально он совершенно непривлекательный был...

То есть по-другому никак не получалось. Можно было попытаться сделать не лучше всех, а даже, может, и хуже всех, но просто не вышло. Вышло как обычно, то есть с мировым рекордом.

— Хочется, чтобы было красиво,— согласился президент.

— И красиво, и комфортно...— красноречиво вздохнул мэр.

— И уютно...— не удержался президент.

Но все-все, стоило даже им остановиться.

Хотя зачем?

— Каждый поезд, новый поезд, он по объему пассажирских мест больше старых до 20%! — продолжил Сергей Собянин.

— Эффективнее работает! — нашел новую нотку Владимир Путин.

— Гораздо эффективнее! — подхватил Сергей Собянин.— Экономику дает другую! И вы видите, как люди относятся к этому, то есть там количество людей… Раньше мы перевозили меньше 1 млн — сейчас больше 2 млн перевозим на этих направлениях! И этот 1 млн, 1,5 млн людей практически,— это люди, которые раньше передвигались либо с помощью автобусов, либо на своих машинах. Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах...

И все это была чистая правда.

Дороги, метро... Тут и так ясно было, что как бились рекорды, так и будут биться, а все же не грех и повторить. И Сергей Собянин повторял.

Но кое о чем он раньше не рассказывал. А потому что не было этого:

— Если перейти к следующему вопросу — о продолжительности жизни, Москва в этом году вышла на отметку, к которой стремилась долго.

— Более 80 лет, да? — так и знал Владимир Путин.

— 80 лет — ожидаемая продолжительность жизни, это первое место в стране...— Сергею Собянину чужого не надо.— Хотя, конечно, это не Северный Кавказ…

То есть дышать-то нечем. А все-таки живы.

— Вы поставили задачу, помимо спорта высших достижений, о котором вы знаете,— москвичи активно участвуют в олимпийских сборных (правда, олимпийские сборные не так активно участвуют.— А. К.), увеличили в разы количество участников массовых физкультурных мероприятий, увеличили в разы количество плоскостных сооружений, спортивных сооружений!..

— С 2022 года почти в два раза...— сообщил президент.

Что же такое увеличилось в два раза с 2022 года? Ах да, количество участников массовых физкультурных мероприятий...

— Это здорово...— признал президент.

Уровень медицины в столице — отдельная тема (остальной стране дальше лучше не читать. Да я и писать не буду.— А. К.).

— Роботические операции в четыре раза выросли...— отметил Владимир Путин.

Но выяснилось, что досталось и регионам:

— Региональных пациентов уже практически в четыре раза больше, чем москвичей, пользуется, потому что они все подключены. Мы бесплатно обеспечиваем сервисами, и получают очень быстро диагнозы по 60 сервисам... В этом году мы запустим 62-ю больницу, это онкологическая клиника. Приступили к строительству Склифа, 52-й больницы, новой детской больницы и так далее. Но стараемся, чтобы эти клиники были клиниками будущего, чтобы они выглядели соответствующим образом, были украшением города!

— Они так и выглядят!..— снова как будто успокаивал мэра президент.— Уверен, что так и будет!

— И технологичными чтобы были, конечно...— замечал мэр.

Да и в остальном все лучше и лучше:

— Вы давали поручение студию Горького перестроить — заново, по сути дела, построить, реконструировать старое здание...— напомнил мэр.— Мы закончили эту работу, 56 тыс. новых площадей возвели (имелось в виду, очевидно, 56 тыс. кв. м.— А. К.). Думаю, сегодня они дооборудуются арендаторами и в течение месяца уже начнут полноценно работать — и страна, по сути дела, получит новую, новую старую студию с известным брендом, студию Горького!

— Десять павильонов там будет! — процитировал презентацию мэра Владимир Путин.— Здорово!

Это же и правда было непередаваемо хорошо.

— Так что то поручение, которое вы нам давали, мы его буквально за короткие сроки смогли реализовать...— не стал скрывать Сергей Собянин.

— Спасибо! — поблагодарил президент, и это было от души.

— Мы вообще побьем рекорд — по прошедшему году, я думаю, по предварительным данным,— 26 млн туристов! — о какой бы отрасли своего хозяйства ни говорил Сергей Собянин, рекорды бились везде.

И хотели бы где-то обойтись без рекордов, но просто не смогли.

— Значительная часть из арабских стран, из Китая, Индии и так далее!..— разъяснил Сергей Собянин.— Так что направления, которые, казалось бы, не связаны между собой, дают синергетический эффект и, в общем, дополняют экономику!..

— Если бы Москва не впечатляла — сюда бы не ехали,— вносил необходимую ясность президент.

Любая попытка Сергея Собянина поскромничать вызывала резкий комментарий Владимира Путина: говорить с президентом следовало начистоту.

Что ж, тогда Сергей Собянин рассказал уж и о реконструированных объектах в Донбассе.

— Реконструкция — это скромно сказано! — снова вмешался президент.— Хочу вас поздравить с результатами прошедшего года! Они более чем хорошие! Впечатляют!.. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой и желаем вам и вашей команде успехов!

Окрылил.