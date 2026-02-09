Жителя Симферополя задержали за взрыв пиротехники на территории храма

Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Симферополя. Его подозревают во взрыве «самодельного пиротехнического изделия» на территории одного из храмов города. Задержанный признал вину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

По данным ведомства, сообщение о взрыве поступило в полицию около 15:00 8 февраля. При ЧП никто не пострадал. Разрушений на территории храма не обнаружено. Во время осмотра места происшествия изъяты фрагменты бумаги и изоляционной ленты со следами копоти.

На допросе задержанный пояснил, что сам изготовил петарду. В состоянии алкогольного опьянения мужчина «ради развлечения» запустил ее из окна. Устройство взорвалось на территории храма, который расположен возле его дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.