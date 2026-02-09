Чисто золотой приток

2026 год начался с сезонного снижения привлечений розничными паевыми фондами. Чистое привлечение в ПИФы составило лишь чуть более 113 млрд руб. против 190 млрд руб. в декабре 2025-го, причем приток в фонды облигаций и денежного рынка сократился вдвое, немного превысив 40 млрд руб. Вместе с тем на фоне стремительного роста цен на золото чистый приток средств в фонды драгметаллов вырос в четыре раза, до рекордных 7 млрд руб. И участники рынка ожидают сохранения интереса к этим инструментам в ближайшее время.

В январе 2026 года интерес физических лиц к рынку коллективных инвестиций сезонно снизился. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый приток средств в розничные ПИФы составил в минувшем месяце немногим более 113 млрд руб. Это почти на 80 млрд руб. меньше инвестиций в декабре 2025 года, хотя в 3,5 раза выше результата января прошлого года.

В конце года традиционно растут привлечения в ПИФы, в том числе за счет роста маркетинговой активности УК. В начале же нового периода активность инвесторов падает, в первую очередь в связи с длительными выходными днями. В январе 2026 года на такие дни пришлась треть месяца, а не четверть, как в предыдущие годы.

В минувшем месяце снизился спрос на паи почти всех категории фондов, включая лидеров привлечений 2025 года — ПИФы облигаций. Если в декабре чистый приток в эти фонды составил 84,7 млрд руб., то в январе — всего 42,6 млрд руб.

Снижение интереса к этим инструментам связано с возросшей неопределенностью в действиях ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании в феврале.

«По мере выхода статистических данных вероятность паузы в решении регулятора по ставке возрастала, на рынке ОФЗ продолжалась коррекция, а спрос на аукционах Минфина оставался слабым, особенно в начале месяца. Это сказывалось и на спросе на соответствующие фонды»,— отмечает управляющий директор УК «Первая» Константин Ильчишин.

Снижение спроса фиксируется и на фонды денежного рынка, чистые привлечения в которые сократились почти вдвое — до 43,6 млрд руб. Отчасти сработал эффект высокой базы декабря, когда инвесторы активно размещают в них свободные средства в преддверии январских праздников. Как отмечает директор управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк, по завершении праздников некоторые клиенты выводят деньги из таких «парковок». «Причин для изъятия денег может быть множество: начиная от обязательных платежей заканчивая меньшим, чем обычно, зарплатным авансом в январе. В любом случае притоки в фонды обычно восстанавливаются на протяжении пары месяцев»,— отмечает господин Барк.

Лишь одна категория фондов смогла показать рост привлечения — ПИФы драгметаллов. За месяц чистые вложения инвесторов в них превысили 7 млрд руб.— более чем в четыре раза выше результата декабря и рекордный месячный показатель за все время. Это произошло благодаря резкому росту цен на золото в начале года: 29 января стоимость металла достигала на Московской бирже 13,6 тыс. руб./г, на 23,5% выше значений конца декабря 2025 года. Даже с учетом последующей коррекции до 12,3 тыс. руб./г рост цен составил более 11%.

Директор департамента портфельных инвестиций УК «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин обращает внимание, что произошедшая в конце месяца коррекция не спровоцировала панических продаж со стороны пайщиков. По итогам этого дня в российские фонды драгметаллов зафиксировали чистый приток около 1 млрд руб. «Это указывает на преобладание среднесрочного, а не спекулятивного мотива: инвесторы скорее рассматривали коррекцию как возможность войти по более низким уровням, чем как сигнал к широкой фиксации прибыли»,— отмечает господин Дюдин. Чистые продажи, как и прежде, доминируют лишь в фондах акций, потери достигли 3,9 млрд руб.

В ближайшие недели важное значение для рынка будет иметь февральское заседание Банка России, на котором большинство участников рынка ждут сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Это поддержит интерес инвесторов к фондам денежного рынка, доходность которых почти на 1,5 п. п. превышает максимальные ставки по вкладам. Кроме того, по мнению Константина Ильчишина, «так как консенсус состоит в том, что снижение ключевой ставки продолжится, то стратегии на облигации со средней и длинной дюрацией сохранят актуальность». Сергей Дюдин считает, что продолжится приток средств и в фонды драгметаллов, однако темпы будут более умеренными.

Виталий Гайдаев