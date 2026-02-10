Детские фильмы сделали кассу

Прокат фильмов в Петербурге принес 899,2 млн рублей за январь 2026 года, что на 59,15% больше прошлогодних показателей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Всего за месяц городские кинотеатры посетили 1,5 млн зрителей, а самым востребованным фильмом стало продолжение «Чебурашки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сумма валовых сборов кинотеатров по России составила 14,4 млрд рублей, что на 54,5% больше аналогичного периода в прошлом году. В Петербурге она равняется 899,2 млн рублей против 565 млн рублей в 2025 году. Общая посещаемость кинотеатров тоже побила рекорд относительно последних четырех лет: по стране — 27,58 млн зрителей, в Петербурге — 1,5 млн.

Средняя заполняемость залов по Петербургу находилась на отметке в 22%, что выше обычных результатов на 9,3%. Лидерами по показателю стали кинотеатры сетей «Киномакс» и «Каро», процент загрузки мест у этих компаний находился в районе 22–25%. Самым популярным фильмом за месяц стала вторая часть «Чебурашки» (реж. Дмитрий Дьяченко) — 306,34 млн рублей по Петербургу, по стране лента собрала 5,82 млрд рублей. Второе место топа по городу заняла сказка «Буратино» (реж. Игорь Волошин) со сборами в 159,3 млн рублей (2,34 млрд рублей по России.— «Ъ Северо-Запад»), а тройку лидеров закрыл ремейк «Простоквашино» (реж. Сарик Андреасян) — 127,5 млн рублей. Интересно, что по стране экранизация советского мультика была популярнее и принесла создателям 2,383 млрд рублей.

Средняя цена билета по стране увеличилась на 64 рубля, составив 525 рублей. В Петербурге показатель колебался на протяжении всего месяца: если до середины января стоимость сеанса находилась в районе 602,5 рубля в будние дни, то к концу она опустилась до 500,8 рубля. Однако это все равно выше, чем в декабре, когда за поход в кино нужно было заплатить в среднем 466–470 рублей. Билеты на показы с предсеансовым обслуживанием в январе стоили зрителям 602 рубля. Опрошенные участники рынка указали, что фактором роста сборов стала не стоимость, а увеличение посещаемости на 35,8% по сравнению с прошлым годом, а еще рост числа сеансов на 5,3%.

Также впервые после пандемии посещаемость сеансов отечественных фильмов достигла 22%. Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин отметил, что увеличение зрительского интереса к новинкам на кинорынке важнее, чем увеличение сборов. Он предполагает, что итоги года могут превысить результаты 2019 года, когда прокат фильмов принес 55 млрд рублей.

Стефания Барченкова