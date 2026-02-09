Губернатор Севастополя поручил усилить контроль за массовыми мероприятиями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил главе департамента общественной безопасности и управлению МВД провести профилактическую работу с организаторами массовых мероприятий. Поводом стали случаи, когда их организаторы не согласовывают концерты с властями.

«Нельзя допускать, чтобы организаторы жили “в своей реальности” и игнорировали требования безопасности. Особенно когда речь идет о скоплении молодежи в условиях повышенной угрозы»,— сказал господин Развожаев на совещании в правительстве (цитата по СТВ).

7 февраля Михаил Развожаев запретил проведение концерта блогера Ивана Золо. Губернатор объяснил решение тем, что организаторы мероприятия не согласовали концерт с департаментом общественной безопасности.