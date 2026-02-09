Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главой воронежских Семилук избран Дмитрий Проскуряков

Дмитрий Проскуряков стал главой города Семилуки Воронежской области. Такое решение единогласно принял местный совет народных депутатов, утвердив итоги прошедшего конкурса.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Срок полномочий главы составляет пять лет. К обязанностям Дмитрий Проскуряков приступит 20 февраля.

Дмитрий Проскуряков родился в селе Перлевка Семилукского муниципального района в 1993 году. Окончил Воронежский государственный аграрный университет по направлению «Агроинженерия». С марта 2018 года работал главой Перлевского сельского поселения.

С августа 2024 года городом руководил Константин Долматов.

Юрий Голубь