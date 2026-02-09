Главой воронежских Семилук избран Дмитрий Проскуряков

Дмитрий Проскуряков стал главой города Семилуки Воронежской области. Такое решение единогласно принял местный совет народных депутатов, утвердив итоги прошедшего конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Срок полномочий главы составляет пять лет. К обязанностям Дмитрий Проскуряков приступит 20 февраля.

Дмитрий Проскуряков родился в селе Перлевка Семилукского муниципального района в 1993 году. Окончил Воронежский государственный аграрный университет по направлению «Агроинженерия». С марта 2018 года работал главой Перлевского сельского поселения.

С августа 2024 года городом руководил Константин Долматов.

Юрий Голубь