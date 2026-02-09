Alphabet намерена привлечь $15 млрд за счет размещения долларовых бондов

Alphabet Inc. (материнская компания Google) планирует привлечь $15 млрд путем размещения долларовых облигаций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Операция предполагает продажу семи траншей облигаций различных сроков погашения. При этом первоначальный ориентир доходности самых длинных бумаг с погашением в 2066 году предусматривает премию в 1,2 процентного пункта к доходности сопоставимых облигаций казначейства США.

Помимо долларовых бондов Alphabet поручила банкам организовать размещение облигаций в швейцарских франках и фунтах стерлингов, включая 100-летние бумаги, уточнили другие собеседники Bloomberg. Среди организаторов размещения облигаций указаны JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America.

На прошлой неделе Alphabet отчиталась о получении рекордной выручки в $400 млрд, что на 18% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль компании выросла на 30% — до $34,46 млрд. Показатели значительно превысили ожидания аналитиков Уолл-стрит. На 2026 год Alphabet запланировала капиталовложения до $185 млрд. Это примерно вдвое больше, чем в 2025 году.