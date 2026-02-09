Маск переключился на Луну

Илон Маск подготовит Луну к заселению. SpaceX уже переключилась на создание саморазвивающегося города на спутнике Земли. «Для этого нам потребуется десять лет», — написал бизнесмен в соцсетях. При этом он подчеркнул, что колонизация Марса займет 20 лет, поэтому сейчас важно бросить все силы на лунную программу. Маск сопроводил публикацию в соцсетях подписью «66 лет. От первого полета — до Луны». Так предприниматель подчеркнул преемственность своего плана с программами NASA. Главной проблемой в освоении Марса стала логистика, отмечают исследователи. По расчетам ученых, совершить такое путешествие возможно только при совпадении планет раз в 26 месяцев.

Маск принял рациональное решение, считает доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин: «Луна ближе, проще, на Луне уже бывали, туда регулярно летают роботы, когда-то летали люди. У Илона Маска уже есть заказ на создание взлетно-посадочного корабля на Луну. Дело в том, что NASA уже создала ракету и космический корабль для полета к Луне, но у них пока нет возможности высадить там людей, а потом вернуть их на окололунную орбиту для возвращения на Землю. Маск обещает в течение года-полутра это сделать.

Джеффри Безос тоже в этом направлении работает, и, может быть, он даже раньше успеет. Конкуренция — это хорошо. Но Марс подождет. До Марса еще многому надо научиться. Например, космонавтам в далеком космосе жить в течение как минимум года, а там радиация заметно более высокая, чем вблизи Земли на МКС. Луна — хороший промежуточный этап. Маск совершенно правильно синицу в руках хочет удержать, а журавль в небе подождет».

По информации источников The Wall Street Journal, SpaceX намерена совершить беспилотную посадку на Луну в марте 2027 года. В то же время NASA готовит свою миссию на земной спутник. В середине января агентство перевезло ракету миссии Artemis II («Артемида-2») на стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде. Амбиции Маска только мешают профессиональной науке осваивать космос, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” старший астрофизик NASA в Мэриленде Владимир Айрапетян:

«Сейчас мы готовимся к освоению Луны, то есть у нас буквально в марте полетит "Артемида-2", а в конце этого года "Артемида-3". Мы начнем освоение первой лунной базы. Это даст возможность идти дальше, на Марс. Дело в том, что с Марсом все несколько сложнее, потому что мы не знаем радиационную обстановку.

Лететь туда девять месяцев. Долетим ли мы туда и в каком состоянии? Совершенно очевидно, что космическая погода, космические штормы, очень плохо влияют на человеческий организм, особенно в течение долгого времени. Когда мы уходим со, скажем так, околоземной орбиты, вне магнитного поля Земли, которое частично защищает, один магнитный шторм, сопровождающийся ускорением частиц до почти скорости света, может прошить человеческий организм».

Миссия NASA Artemis II рассчитана на десять дней. Предполагается, что корабль с экипажем облетит Луну и вернется на Землю. В состав команды вошли четыре астронавта: американцы Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

Леонид Пастернак