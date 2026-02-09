Бастрыкин заинтересовался массовыми отравлениями школьников в Республике Коми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за сообщений о кишечной инфекции у школьников в Республике Коми, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях, где утверждалось, что у учащихся после приема пищи в учебных заведениях ухудшилось самочувствие. Следственное управление СК России по региону возбудило дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Между тем, местные власти опровергают информацию об инфекционных заболеваниях. Глава Сыктывкара Максим Мартышин заявил, что сведения о массовом закрытии школ города на карантин не соответствуют действительности, а факты отравления детей не нашли подтверждения.

По его данным, на 9 февраля на карантин по сезонным вирусным заболеваниям закрыты четыре школы, и рассматривается возможность открытия двух из них на следующей неделе.

Андрей Маркелов