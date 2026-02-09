Руководитель ПНППК стал кандидатом в совет директоров пермского оборонного предприятия

Генеральный директор и совладелец ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев выдвинут в совет директоров ПАО «НПО «Искра». Эта информация раскрыта в сообщении предприятия. Также в состав органа управления предприятием предложены гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов, начальник управления внутреннего контроля КТРВ Сергей Карпович, руководитель управления имущественных отношений корпорации Анна Овсянникова и замдиректора по корпоративному строительству Вадим Хромов. В состав совета директоров предлагается включить директора НПО «Искра» Владимира Дудчакв и руководителя АО «УНИИКМ» Александра Шафрановича.

ПАО «НПО “Искра”» — преемник СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке и производстве двигателей для ракет различного назначения. В конце 2024 года НПО «Искра» было передано из входящей в структуру «Роскосмоса» ОРКК в АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение».

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. В 2024 году ПНППК также вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).