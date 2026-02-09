Против бывшего солиста рок-группы «Тараканы!» возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента

СКР возбудил уголовное дело против бывшего солиста рок-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (объявлен иноагентом) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве в мессенджере Max.

По версии следствия, летом и осенью 2025 года музыкант не предоставил необходимую отчетность, предусмотренную законодательством РФ об иноагентах. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении господина Спирина (иноагент) в розыск.

Дмитрий Спирин был включен в реестр иноагентов в июне 2024 года. Как заявляли в Минюсте, музыкант выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о России и ее вооруженных силах, а также занимался политической деятельностью.