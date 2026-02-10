Данным придадут ускорение

С 20 февраля стартует эксперимент, направленный на повышение эффективности работы госорганов, госучреждений и внебюджетных государственных фондов посредством упрощения обмена имеющимися у них данными. Если сейчас ведомства для получения нужной информации подписывают между собой соглашения, то с запуском эксперимента они смогут получать ее через единую Систему межведомственного электронного взаимодействия. Пилотный проект продлится до конца 2027 года, затем Минцифры оценит его эффективность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Для повышения эффективности госуправления Белый дом проведет эксперимент по упрощенному обмену данными госорганов через единую Систему межведомственного электронного взаимодействия. Согласно принятому постановлению правительства, пилотный проект стартует 20 февраля текущего года и продлится до 31 декабря 2027 года. Его участниками станут федеральные органы исполнительной власти, госучреждения и государственные внебюджетные фонды. Координация и методическая поддержка — на Минцифры.

Обмен будет происходить по более чем 30 видам данных. Например, о миграционном приросте или убыли населения по регионам с распределением по гражданству, полу и возрасту, об объектах интеллектуальной собственности организаций, находящихся в ведении РФ, о признании гражданина инвалидом и так далее.

Получателями сведений значатся МВД, Росимущество, Социальный фонд, Минфин, Казначейство, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Ростехнадзор, ФФОМС, Роспотребнадзор.

Поставщиками — Росстат, Росморречфлот, Ростехнадзор, Рособрнадзор, Казначейство, Роспатент, Социальный фонд, Минпромторг, «Российский морской регистр судоходства», ФНС, Росаккредитация, МВД.

Согласно постановлению, подготовка и направление ответа о предоставлении госданных не должны превышать пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Доступ к данным, составляющим гостайну, экспериментом не предусмотрен.

Целями пилота указаны создание условий для достижения «цифровой зрелости» госуправления и формирование модели госуправления на основе госданных. «Сейчас сведения между госорганами передаются преимущественно для оказания госуслуг и выполнения контрольно-надзорных функций. Информационный обмен для иных целей реализуется, как правило, в рамках соглашений между ведомствами»,— пояснили “Ъ” в Минцифры. Пилот позволит обмениваться информацией для экспертно-аналитической работы и создания цифровых решений на основе данных, отметили в ведомстве.

По итогам эксперимента будет оценено влияние упрощения инфообмена на улучшение работы госорганов, добавили в Минцифры.

В ведомстве надеются на сокращение временных и финансовых затрат на административные процедуры или принятие управленческих решений получателями госданных.

Еще одним критерием эффективности упрощенного обмена названо появление новых способов реализации прежних задач.

«Если одно ведомство владеет какими-то данными, то другое должно иметь к ним быстрый доступ»,— прокомментировали “Ъ” документ в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко. Этот подход позволяет, к примеру, не только быстро, но и проактивно предоставлять госуслуги гражданам и бизнесу, эффективно реализовывать контрольно-надзорные функции и прочее, отметил собеседник “Ъ”. До эксперимента ведомства должны были подписывать допсоглашения между собой, выпускать отдельные нормативные акты или искать среди массива данных нужную информацию на сайтах. «Мы аккумулировали эту работу, чтобы государство внутри себя могло более эффективно обмениваться и рационально пользоваться ресурсами данных»,— пояснили в аппарате.

Не позднее трех месяцев после завершения эксперимента Минцифры должно оценить его результаты и представить в Белый дом итоговый отчет.

Венера Петрова