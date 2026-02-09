По оценкам ДРТ ex Deloitte в России, кредитными картами пользуются лишь 25-30% взрослых россиян, тогда как в развитых странах — 50–80%, а в сопоставимых экономиках, включая Китай и Бразилию, — около 40%. Причина не в менталитете заемщиков, а в регуляторных барьерах, считают аналитики. Требования ЦБ существенно повышают нагрузку на капитал банков при выдаче карт, снижая их интерес к этому сегменту. В результате заемщики чаще обращаются в микрофинансовые организации с более дорогими займами.

Тревел-сервис Т-Банка «Т-Путешествия» запустил программу для поддержки российских отелей. В рамках программы пользователям начислят двойной денежный кэшбэк за первое бронирование отеля в «Т-Путешествиях». Для отелей компания гарантирует специальные финансовые условия, включая льготный эквайринг и кредитные продукты Т-Банка, а также бесплатное продвижение на аудиторию банка, которая составляет 54 млн клиентов. Комиссии для отелей сохраняются на текущем уровне.

Китайские регуляторы попросили банки сократить вложения в казначейские облигации США, пишет Bloomberg. Источники агентства подчеркнули, что это связано с желанием властей диверсифицировать риски, а не с геополитикой или сомнениями в кредитоспособности Вашингтона.