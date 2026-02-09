Отсутствие дороги к участку многодетной семьи в Ленобласти заинтересовало Бастрыкина

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав многодетных семей, возбужденного после жалобы жительницы Ленобласти на отсутствие подъездных путей к земельному участку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам обратившейся в приемную главы СКР жительницы села Снегиревка, в 2023 году она получила землю как гражданка льготной категории. Участок расположен на возвышенной рельефной местности, подъездные пути к нему отсутствуют. Несмотря на многочисленные обращения в уполномоченные органы, никаких работ по выравниванию территории благоустройству дорог принято было.

Руководителю СУ СКР по Ленинградской области Сергею Сазину поручено подготовить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Матвей Маслов