Ставкам сигнализируют снижение

Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков стала ниже 15% впервые с мая 2024 года. По данным Банка России, показатель опустился на 0,3 процентного пункта до 14,5%. По данным «РБК Инвестиций», в третьей декаде января наиболее заметное падение доходности показали вклады на срок от трех до шести месяцев. Средние максимальные ставки на срок до трех месяцев держатся на уровне 14%, на срок от трех до шести месяцев составляют чуть выше 14%, на срок от шести месяцев до года и больше —ниже 14%.

Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение показателя в топ-10 банков, отмечают эксперты. Период высокодоходных вкладов завершился, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов: «Ставки падают и будут падать. Банки живут в парадигме, которую им задал регулятор. Они считывают сигналы, поступившие от ЦБ на нескольких последних заседаниях, закончившихся снижением ключевой ставки. Главный посыл — в 2026-м основной процент будет постепенно снижаться. Собственно, этот тезис заложен также в прогноз Центрального банка о ключевой ставке на конец года. Поэтому финансовые организации в ожидании этого тренда тоже постепенно снижают свои ставки. Где-то, может быть, работая на опережение. Почему? Это тоже имеет определенную бизнес-логику. Дело в том, что кредитование и розничное, и корпоративное, перестало расти теми темпами, к которым мы привыкли и в которых жили последние 10 лет до 2024 года.

Розничное кредитование в прошлом году вообще в абсолютных значениях снизилось к 2024-му. Поэтому банкам не нужно так много привлеченных средств, их просто некуда девать. И в 2026-м никто не ожидает взрывного роста кредитования. У банков нет в достаточном размере собственного капитала, на текущий давят макропруденциальные надбавки, лимиты, все это регулирование не позволяет банкам даже в случае снижения ставок резко выдать много. Если инвестировать средства в какие-то альтернативные варианты? Сравнивать золото и другие активы с вкладами неправильно. Вклад — это консервативный инструмент с высокой ликвидностью и надежностью. Банки гарантируют, что клиент получит в конце срока вклада и всю сумму, и проценты. Ни один другой инструмент, за исключением, может быть, облигаций очень крупных компаний, не может гарантировать возврат и получение доходности».

На фоне падения ставок по вкладам выросло число людей, готовых активнее тратить свои сбережения, — с 28% до 30%, следует из данных Центробанка. При этом доля тех, кто выбирает откладывать свободные средства, снизилась с 54% до 53%, говорится в комментарии регулятора. Потребительское поведение меняется вместе с банковскими условиями, отмечает главный научный сотрудник Институт экономики РАН Игорь Николаев: «Ставки по вкладам снижаются, соответственно, депозиты становятся менее привлекательными. Безусловно, это влияет на решение оставлять деньги на вкладе или потратить. Когда идет снижение от самых высоких уровней, — ставки были больше 20%, а сейчас 14-15% — это уже существенная разница. И это влияет на потребительское поведение, являясь серьезным поводом задуматься, стоит ли дальше держать деньги на вкладах.

Сложность сбережений снижается, но не только поэтому. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения замедляется. Люди тратят то, что раньше могли бы сберегать. Можно ли рассматривать покупки, в том числе дорогостоящие, как способ инвестировать свободные деньги? Это во многом зависит от того, о каких покупках идет речь. Раньше это был традиционный способ. Но люди имели и негативный опыт, когда, например, скупали оптом холодильники. Но все это примитивно и осталось в прошлом».

В Банке России отмечают, что динамика ставок по вкладам отражает текущие условия рынка и процентную политику банков. Первое в этом году заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 13 февраля.

