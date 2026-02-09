При обрушении жилого здания на севере Ливана погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за обрушения жилого дома в городе Триполи на севере Ливана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на начальника Службы гражданской обороны генерала Имада Хрейша. Спасатели обнаружили еще восемь человек под завалами, их госпитализировали.

По данным Службы гражданской обороны, пятиэтажное жилое здание состояло из двух блоков, в каждом из которых находилось по шесть квартир. Президент Ливана Жозеф Аун распорядился привести все экстренные службы в состояние повышенной готовности для оказания помощи в спасательной операции и предоставления убежища жителям соседних зданий, сообщает «Аль-Джазира». Премьер-министр Наваф Салам заявил, что правительство готово предоставить жилищные пособия эвакуированным. По его словам, трагедия произошла из-за «многолетней халатности». Политик призвал не использовать ее в «недальновидных политических целях».

Как сообщает Reuters, глава муниципального совета Триполи Абдель Хамид Каримех заявил, что проблема небезопасных зданий в городе «существует давно и обусловлена множеством факторов, включая нарушения строительных норм, многолетние беспорядки, слабый надзор и проблемы законодательного регулирования».