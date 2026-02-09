«"Огненного" Фиделя Кастро больше нет»

Удушающие приемы со стороны США: в Кремле решают, как помочь Кубе. В результате американской энергетической блокады страна столкнулась с беспрецедентным топливным кризисом. Между тем Дональд Трамп назвал Остров свободы разваливающейся страной и потребовал заключения сделки. Суть в том, чтобы Гавана вновь стала другом Вашингтона. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что Москва сможет эффективно помочь историческому союзнику.

На Кубе сложилась критическая ситуация с топливом. Для сбережения ресурсов государственные предприятия переходят на четырехдневную рабочую неделю. В аэропортах заканчивается авиакеросин — самолеты нечем заправлять. Это при том, что уровень жизни на Острове свободы — одного из последних оплотов настоящего социализма — и в лучшие годы, когда активно помогал СССР, был далек от идеала. Теперь и подавно. Экономика стагнирует, энергосистема изношена, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если при демократах США пытались договориться с Кубой по-хорошему, то Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, сходу поменял курс на прямо противоположный. После пленения Николаса Мадуро и серьезного разговора с Мексикой Америка ввела блокаду Кубы. Пока что энергетическую. Цель — как минимум отказ страны от антизападного курса, как максимум — конечно, смена режима, который Белый дом считает угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

В Кремле назвали происходящее удушающими приемами со стороны США. Москва обсуждает со своими кубинскими друзьями, как им можно помочь. Подобная ситуация наблюдалась в 1962 году, во времена Карибского кризиса, который, как известно, едва не закончился гибелью человечества. Может быть, и не всего, но большей части точно. Учитывая подобные риски, вряд ли сейчас Россия сможет серьезно помочь. Так же как и Китай.

Во-первых, ссориться с Трампом все-таки нелогично. Он, может быть, и не совсем наш, но по-прежнему сулит некие перспективы. Хотя вопрос этот — явно спорный. Во-вторых, Западное полушарие официально признано зоной национальных интересов Соединенных Штатов. То есть это ссора с Трампом в квадрате. В-третьих, ради чего? Времена не те. «Огненного» команданте Фиделя Кастро больше нет, Эрнесто Че Гевара — тоже. Революционная романтика все еще в моде, но насколько это наш путь сегодня — сложный вопрос.

Между тем, если Дональд Трамп вернет остров в зону американских интересов, это будет его очередная большая победа.

Собственно, теоретически россияне смогут там отдыхать. Не факт, что так же, как сейчас, но почему бы и нет? Были бы деньги. Впрочем, жители Кубы не избалованы богатством и ко многому привычны. Могут и потерпеть ради социалистических ценностей. А там, глядишь, вместо злого Трампа вернется кто-то вроде хорошего Обамы или Байдена. А России, видимо, придется искать других союзников. Остается еще Никарагуа, отчасти Венесуэла, а Куба все еще держится, так что хоронить ее, наверное, рано.

Дмитрий Дризе