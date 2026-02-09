Собянин доложил Путину о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Московские специалисты помогают восстанавливать социальную инфраструктуру и инженерно-коммунальные объекты в Донецке и Луганске. Об этом мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину. Слова мэра приводит его пресс-служба в мессенджере Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Сергей Собянин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Помогаем им реконструировать, строить, ремонтировать инженерные коммуникации. В том же Донецке активно занимаемся водопроводами, ремонтом, уменьшением потерь водоснабжения и так далее. Возводим и реконструируем целый ряд объектов»,— доложил господин Собянин. В ответ Владимир Путин поблагодарил мэра и москвичей за поддержку регионов.

В 2026 году власти Москвы планируют отремонтировать пять образовательных учреждений в регионе: школу № 9 и республиканский многопрофильный лицей-интернат «Григорьевская школа» в Донецке, а также гимназию № 52 им. М. С. Лиховида, Луганскую специализированную школу № 57 им. Г. С. Петрова и Луганское учебно-воспитательное объединение «Академия детства» в Луганске.

По данным пресс-службы мэра Москвы, московские специалисты присутствуют в регионе с 2022 года. Более 4 тыс. московских специалистов при помощи 850 единиц техники ежедневно выполняют восстановительные, противоаварийные и другие необходимые работы. С 2022 года они отремонтировали, в том числе 275 значимых объектов.