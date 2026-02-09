«Крылья Советов» не доиграли контрольный матч с «КамАЗом» из-за массовой драки

В контрольном матче между «Крыльями Советов» и «КамАЗом» произошла массовая драка на 44-й минуте. Защитник самарцев Николай Рассказов вступил в конфликт с 20-летним хавбеком соперников Ацамазом Ревазовым, когда те боролись за верховой мяч. Игрок «КамАЗа» поставил сопернику спину, после чего Николай Рассказов дернул его за футболку. В ответ Ревазов оттолкнул футболиста «КС» и что-то сказал: на это защитник ответил ударом головой, разбив ему лицо.

После падения Ревазова на газон его партнеры вступили в конфликт, что привело к массовой стычке. В результате инцидента были удалены три игрока: Николай Рассказов, Максим Витюгов и один из футболистов «КАМАЗа». Также на 34-й минуте поле покинул Алоис Ороз из-за двух желтых карточек.

Матч был прекращен в первом тайме при счете 1:0 в пользу «КамАЗа». Судьи приняли решение о досрочном завершении встречи.

Евгений Чернов