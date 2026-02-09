Замглавы Василеостровского района оштрафовали за неправомерный ответ на обращение

Суд оштрафовал заместителя главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Артема Гырлу за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в администрацию района поступила жалоба местной жительницы на неправомерный ответ заместителя главы. В нарушение требований федерального законодательства обращение рассмотрело должностное лицо, чьи действия обжаловала петербурженка.

Сумма штрафа не уточняется.

Артемий Чулков