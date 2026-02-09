Объем торгов драгметаллами на срочном рынке Мосбиржи достиг рекорда

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Объем торгов драгметаллами на Мосбирже достиг рекордных 6,3 трлн рублей

Объем торгов производными на драгоценные металлы на срочном рынке Мосбиржи (MOEX: MOEX) составил рекордные 6,3 трлн руб. по итогам января. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре. В пресс-службе площадки объяснили динамику повышенной волатильностью цен на серебро и золото на мировых рынках.

«Резкий рост популярности деривативов на драгоценные металлы также обусловлен широкими возможностями по реализации торговых стратегий, в том числе хеджированием позиций на спот-рынке»,— отмечается в пресс-релизе Мосбиржи. Сделки с производными на драгметаллы в январе заключали 67 тыс. инвесторов.

Средние объемы торгов производными на металлы в день составили:

  • золото — 120 млрд руб. (рост в 1,6 раза);
  • серебро — 177 млрд руб. (рост в 10 раз);
  • платина — 23,4 млрд руб. (рост в 4,6 раза);
  • палладий — 10,6 млрд руб. (рост в 3,1 раза).

Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи в январе составил 14,5 трлн руб. против 8,3 трлн руб. в январе прошлого года. Сделки с фьючерсами и опционами на площадке в январе совершали 145 тыс. человек (+20% год к году). Доля физлиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами достигла 57%.

В 2025 году золото подорожало на 65%, серебро — на 150%. Цены на драгметаллы продолжили рост в первые несколько недель января, стоимость золота превысила $5600, серебра — $120 за тройскую унцию.

