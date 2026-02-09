На Дону главврача больницы обвинили в получении взятки за снятия диагноза

В Миллеровском районе суд рассмотрит дело в отношении главного врача одной из больниц по обвинению во взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Руководитель медучреждения за вознаграждение помогла пациенту снять отметку о наличии заболевания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая получила от пациента 25 тыс. руб. за снятие диагноза в ускоренном порядке, без стационарного медицинского обследования.

На время следствия фигурантка заключена под домашний арест.

Наталья Белоштейн