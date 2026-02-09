В Саратовской области на ремонт тротуаров направлено 200 млн рублей в 2026 году

В Саратовской области в 2026 году продолжат ремонтировать тротуары. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на эту цель из регионального бюджета выделено 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Саратова Фото: администрация Саратова

Планируется отремонтировать более 35 км пешеходных дорожек практически во всех муниципальных районах. Приоритет отдадут участкам, ведущим к социально значимым объектам: школам, больницам, учреждениям культуры и дополнительного образования. Конкретные адреса для ремонта, по словам господина Бусаргина, определялись с учетом мнения жителей, что заявлено как принципиальное условие программы.

Программа действует в регионе уже четвертый год. За предыдущие этапы было приведено в порядок более 130 км тротуаров. Перед главами муниципалитетов поставлена задача контролировать распределение финансирования, качество и сроки работ подрядчиков.

Нина Шевченко