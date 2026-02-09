«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Для российского фондового рынка наступила важная неделя. 13 февраля Центральный банк примет решение по ключевой ставке. Какой будет монетарная политика регулятора? Как на фондовый рынок повлияет то или иное решение ЦБ? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Эксперты и экономисты считают, что ЦБ оставит ставку без изменений, но в кулуарах ходят слухи и о возможном снижении на 50 базисных пунктов. Чего можно ждать от предстоящего заседания Центробанка?

Владимир Зернов: Наиболее вероятный сценарий — ставка останется без изменений, потому что повышение НДС неожиданно для ЦБ принесло более высокий вклад к инфляции, чем думали ранее. Но также можно допускать вероятность того, что ставку все-таки снизят, потому что проблемы в экономике накапливаются. Также в пользу того, чтобы если уж не снижать ставку, то немножко смягчить риторику, выступает то, что процентные ставки пошли вверх, а облигации — вниз. И это значит, что при прочих равных денежно-кредитная политика ужесточилась. Возможно, сильнее, чем того бы хотел регулятор, но это мы узнаем 13 февраля.

