Из-за драки матч «Крыльев Советов» и «КамАЗа» в Турции завершили досрочно

В Турции во время товарищеской встречи между «Крыльями Советов» из Самары и «КамАЗом» из Набережных Челнов произошла потасовка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Крыльев Советов».

Инцидент произошел в конце первого тайма. В конфликте участвовали игроки обеих команд и персонал.

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов получил красную карточку. Команды отправили на перерыв при счете 1:0 в пользу «КамАЗа». Встречу решили не доигрывать.

Анна Кайдалова