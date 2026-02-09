Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за драки матч «Крыльев Советов» и «КамАЗа» в Турции завершили досрочно

В Турции во время товарищеской встречи между «Крыльями Советов» из Самары и «КамАЗом» из Набережных Челнов произошла потасовка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Крыльев Советов».

Инцидент произошел в конце первого тайма. В конфликте участвовали игроки обеих команд и персонал.

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов получил красную карточку. Команды отправили на перерыв при счете 1:0 в пользу «КамАЗа». Встречу решили не доигрывать.

Анна Кайдалова