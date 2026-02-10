В Черноземье 11 февраля ожидается морозная и пасмурная погода, до –18°C

В среду, 11 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –6°C до –18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура утром будет –17°C, днем поднимется до –7°C, вечером будет –8°C и ночью останется на том же уровне. Порывы ветра до 7 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –18°C до –9°C, а порывы ветра не превысят 7 м/с.

В Курске температура утром составит –15°C, днем будет –7°C, вечером останется на том же уровне, а ночью поднимется до –6°C. Ветер до 10 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –18°C, днем поднимется до –10°C, вечером будет –11°C и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле утром температура составит –14°C, днем будет –8°C, вечером поднимется до –7°C, а ночью — до –6°C. Ветер — до 11 м/с.

В Тамбове утром температура составит –18°C, днем поднимется до –11°C, вечером будет –12°C и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 7 м/с.

Алина Морозова