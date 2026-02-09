Точка Банк купил 100% петербургского сервиса для селлеров маркетплейсов MPSTATS

АО «Точка» купило 100% ООО «МПСТАТС» (MPSTATS) – сервис для ведения бизнеса на маркетплейсах, сообщила пресс-служба Точка Банка. Сервис входит в периметр банка, но останется самостоятельным брендом, заверяют стороны.

В результате сделки MPSTATS сохранит свою инфраструктуру, команду и основателя Дмитрия Черобаева, говорится в релизе банка. В сведениях ЕГРЮЛ учредителем ООО «МПСТАТС» указано АО «МПСТАТС ТЕХ» господина Черобаева.

По оценкам экспертов, популярные маркетплейсы занимают более половины GMV (gross merchandise volume – общая стоимость товаров и услуг, проданных на платформе) рынка e-commerce. Количество средних и крупных селлеров растет, при этом продавцы, которые имеют ежемесячные обороты более 1 млн рублей, предпочитают торговать на двух и более площадках одновременно, дают оценку в Точка Банке. MPSTATS занимает более трети этого рынка.

Ранее АО «Точка» также приобрело сервис 24AI — нейросеть для генерации продуктовых изображений и стартап из сферы e-commerce.

