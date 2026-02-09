Минниханов предложил учредить международную премию ИСЕСКО имени Габдуллы Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой учредить международную премию ИСЕСКО имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Предложение прозвучало накануне на встрече с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом в Саудовской Аравии.

Салем бен Мухаммед Аль Малик поблагодарил господина Минниханова за встречу и подчеркнул, что в этом году в деятельности ИСЕСКО приоритет будет отдан Казани.

Он также сообщил, что организация поддерживает инициативу по учреждению премии и в ближайшее время специалисты ИСЕСКО приступят к проработке этого вопроса.

Анна Кайдалова