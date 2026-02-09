Суд обязал отремонтировать мост через Которосль под Гаврилов-Ямом

Суд Гаврилов-Ямского района обязал органы местного самоуправления привести мост через реку Которосль в районе деревни Пурлево в нормативное состояние. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Решение было принято по иску прокуратуры, которая провела проверку после обращения жителя о неудовлетворительном состоянии сооружения. Мост, являющийся частью автомобильной дороги местного значения, не соответствует требованиям безопасности. Вместо деформационных швов на пролетных строениях обнаружены 45 впадин глубиной более 4 см. Ежедневно мост используют жители ближайших населенных пунктов.

Прокуратура указала, что такие нарушения создают угрозу дорожной безопасности, могут привести к авариям, повреждению транспортных средств, а также угрозе жизни и здоровью людей. Суд удовлетворил исковые требования полностью. Администрации Гаврилов-Ямского муниципального округа было установлено обязательство привести мост в нормативное состояние до 30 декабря 2026 года.

Исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры района.

Антон Голицын