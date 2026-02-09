АвтоВАЗ проверит данные о дефектах блока управления у Lada Largus
АвтоВАЗ опроверг информацию о массовом дефекте электронного блока управления (ЭБУ) на автомобилях Lada Largus. Компания также сообщила о начале дополнительной проверки данных, поступивших из сервисных центров и автопарков, упомянутых в публикациях СМИ.
С момента возобновления производства модели в 2024 году было продано более 59 тыс. автомобилей Lada Largus. По данным официальной гарантийной и сервисной статистики, доля обращений, связанных с неисправностями ЭБУ, не превышает 0,1% от общего числа проданных машин.