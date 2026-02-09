В Воронеже ввели социальный сбор для застройщиков

Депутаты гордумы Воронежа на последнем заседании единогласно одобрили введение социального сбора для девелоперов, чьи жилкомплексы не обеспечены нужным числом мест в школах и детсадах. С каждого кв. м в них нужно будет заплатить 6 033 руб. Как сообщает «РГ», благодаря этой мере в бюджет облцентра ежегодно будет поступать от нескольких сотен млн до более 1 млрд руб. Средства планируют направить на строительство и ремонт соцобъектов.

Документ совместно разработали мэрия и гордума. Он предполагает, что с застройщиками будут заключать соглашения об участии в развитии социальной инфраструктуры областного центра. Такая практика уже действует в Москве, Омске, Перми, Барнауле.

Согласно документу, за одноподъездный дом высотой 10–12 этажей жилой площадью около 5,5 тыс. кв. м придется заплатить более 33 млн руб., а за дом от четырех подъездов и от 15 этажей с квартирами на 17,5 тыс. кв. м — уже более 105 млн. Взнос будет разбит на части: 10% нужно заплатить вскоре после заключения соглашения, 40% — через 90 дней после получения разрешения на строительство объекта, оставшиеся 50% — не позже чем за день до даты подачи заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. При несоблюдении сроков на остаток невыплаченных средств будет начислена пеня в размере 1/365 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

В основном средства пойдут на капитальный ремонт существующих учреждений образования в рамках муниципальной программы по согласованию с гордумой. При этом если рядом с новым ЖК уже достаточно школ и детсадов или они находятся близко, то взнос платить не надо. Также порядок не распространяется на территории, которые уже участвуют в программах комплексного развития, где помимо квартир запланированы стройка, расширение или проектирование соцобъектов.

Алина Морозова