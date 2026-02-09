Куба не отпускает

Отдыхающие на Кубе рискуют не улететь домой. Топливо для самолетов на острове закончится в течение суток. Об этом авиакомпании предупредили местные аэропорты. По их информации, с 10 февраля по 11 марта заправлять самолеты на острове не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adalberto Roque / Pool Photo / AP Фото: Adalberto Roque / Pool Photo / AP

Впрочем, все российские туристы, находящиеся на Кубе, смогут беспрепятственно вернуться домой, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Сейчас на Кубе отдыхают около 4 тыс. организованных российских туристов. На прошлой неделе некоторые самолеты вылетали с Кубы с задержкой или дозаправкой в Гаване. Рейсы в Россию выполняются по маршрутам из Кайо-Коко, Варадеро и Гаваны. В текущем моменте мы видим рекомендации и предупреждения об отсутствии топлива в течение месяца. Туристические компании находятся на связи с перевозчиками и авиационными властями и будут принимать оперативные решения, чтобы все туристы закончили отдых в установленные сроки.

Если какие-то ограничения введут по новым турам, то путешественникам предложат альтернативные варианты — другую страну или перенос сроков поездки. Но пока все полетные программы выполняются, мы не фиксируем жалоб туристов или аннуляций туров. Будем принимать оперативные решения, если ситуация начнет меняться. Для таких случаев есть четкий алгоритм взаимодействия, и пока еще преждевременно говорить об обновленных полетных программах.

Однозначно решение будет найдено, вплоть до того, что есть возможности выполнения специальных рейсов. Но пока речь идет о корректировке расписания».

В среднем полет от Москвы до Гаваны занимает 14,5 часов. Заправиться на Кубе у российских авиакомпаний больше нет возможности, а на 29 часов полета не хватит бака ни одного из массовых пассажирских самолетов. Пополнять запасы топлива придется в третьих странах, еще до посадки на острове, считает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков: «Есть вопросы, как это будет работать. Если самолет прилетит на Кубу из России, то он полностью израсходует запас топлива. Тогда возможен вариант дозаправки до прилета на остров, например в Каракасе, если это возможно, или где-то еще. Вариантов немного. Смысл в том, чтобы самолет садился на Кубе уже с полными баками, чтобы иметь возможность дозаправиться по пути. Ситуация на самом деле сложная. Готового решения, которое гарантированно обеспечит возможность лететь с Кубы в Россию и наоборот, пока нет».

Сейчас на Кубу совершают рейсы всего две отечественные авиакомпании — «Россия» и Nordwind Airlines. Один из перевозчиков отменил запланированный на сегодня рейс в Гавану. Вместо него на остров отправили пустой самолет, чтобы вывезти застрявших туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России. Наиболее сложная ситуация у путешественников, которые самостоятельно бронировали отели, считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчан: «Это не первый случай нехватки топлива на Кубе. И каждый раз остров аккуратно выкарабкивался из этой ситуации. Аккуратно — это задержки больше чем на сутки. Естественно, сейчас проявится огромная разница между теми, кто покупает туры в турагентствах, и теми, кто пытается самостоятельно забронировать у кубинцев. Такие туристы тоже есть, их примерно 20%. 80% покупают у турагентств. И для них размещение в отелях будет бесплатно продлено, организовано трехразовое питание. Самостоятельным туристам придется доплачивать.

Мой совет — ни в коем случае не сдавать самостоятельно путевки. Потому что, если будет принято решение об отмене авиарейса, деньги будут возвращены в размере 100%. Если человек примет решение, что он сдает путевку самостоятельно, на свой страх и риск, то будут взяты штрафы. Поэтому мой совет — не сдавать сейчас путевку, а дождаться принятия официального решения. Конечно, турагентства сейчас не будут продавать туры на Кубу, никакого смысла нет».

США ввели энергетическую блокаду Кубы в конце января. Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые поставляют нефть на остров. Кремль знает о проблеме с авиатопливом, пути ее решения сейчас обсуждаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”:

«Ситуация на Кубе действительно критическая. Нам это известно. Осуществляем интенсивные контакты с кубинскими друзьями. Удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны. Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказание посильной помощи».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил США в попытке обречь страну на «экстремальные условия жизни».

Астон О'Салливан, Николай Малышев